疫情肆虐懒得动 世卫说这是藉口

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（法新社日内瓦25日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，许多人因封城措施宅在家，不过世界卫生组织今天说，疫情不是运动量不足的藉口，并说甚至疫情爆发前，很多人就太少运动。

法新社报导，世卫组织（WHO）发布的运动指南更新强调，运动对于身体与心理健康非常重要，而久坐不起可能会导致严重的不良后果。

世卫组织健康系统和创新事务处处长柯雷屈（Rudiger Krech）表示：「WHO呼吁，疫情期间大家要持续保持运动，若我们不维持运动，我们将面临久坐不起所造成的另个疾病大流行风险。」

究竟2019冠状病毒疾病疫情对于运动造成那些的影响，目前仍未有确切的统计数据，但是封城、移动管制和健身房歇业等措施，显然已迫使许多人宅在家，而打乱了规律运动与日常健身。

不过数据显示，即使疫情爆发前，绝大多数年轻人与许多成年人就缺乏运动，令人忧心。

路透社报导，世卫发布的健康指南更新指出，所有成年人每周应该做剧烈运动至少150分钟，这在疫情肆虐之际对于身体与心理健康尤其重要。这是世卫10年来发布的首份运动指南。

运动指南更新另建议，儿童与青少年每天应平均运动一小时，并限制坐在电子产品萤幕前的时间。

世卫并表示，为了预防疾病和延年益寿，不分男女老幼必须运动以弥补久坐不起，另发起「每一动都算数」（Every Move Counts）的运动。

世界卫生组织促进健康部门的身体活动方案负责人布尔（Fiona Bull）表示：「这些指南强调，疫情期间许多人正经历施行于全球的防疫禁令，而每天保持运动不仅对身体有益，也有助于心理健康。」（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2020 AFP