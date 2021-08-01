疫情肆虐 泰国僧侣穿上防护衣服务弱势鼓舞人心

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（法新社曼谷1日电） 泰国COVID疫情肆虐，人力与物资都极度不足。泰国僧侣开始动员，发送食物和医疗物资、协助采取检体，甚至搬运大体。他们表示，很乐意透过行动报答人民一直以来的布施。

正当COVID-19（2019冠状病毒疾病）肆虐泰国之际，有些佛教僧侣开始在僧袍之外套上医疗防护装备，协助发放氧气钢瓶、采取筛检需要的鼻咽拭子，甚至帮忙搬运往生者到火葬场。

泰国正戮力遏制最新一波因高传染性Delta变异株而升温的疫情爆发，使得医护量能拉警报，并进一步伤害财匮力绌的经济。

33岁的马哈蓬封（Mahapromphong）是泰国首都曼谷苏提瓦拉兰寺（Suthi Wararam）的副住持，他向法新社（AFP）表示：「有很多泰国人仍然被公共卫生体系忽视。我们照顾遇到的所有人。」

自7月21日起，他开始在曼谷最穷困的邻里服务，向有需要的人分送氧气瓶、食物和医疗用品，并采集测试检体。

马哈蓬封补充说，僧侣在这个佛教国度备受尊崇，一旦传出消息，他们就被各方捐赠的物资淹没。

他从在寺庙里工作的医护人员那里学到如何采取鼻咽检体，这座寺庙也充作感染病毒者的隔离中心。

马哈蓬封跟法新社说：「僧侣仰赖民众的捐助而存活，所以是时候报答大家了。至少，我们能鼓励他们继续抗战。」

另一位僧人苏蓬奇亚谭蒙（Supornchaithammo）则协助更严峻的任务，将大体搬运至火葬场。他说：「我愿意冒这个险，若我感染病毒了，那我也准备接受，没有任何后悔。」

他又说，从没想过这会成为他的日常工作，但也乐于协助。他向法新社说：「我受戒时从没想过我会做这样的事，但情况就是如此。每个人都需要援手，能帮忙我感到很骄傲。」

泰国人口约7000万，目前已有超过59万7000名确诊病例，以及超过4800名死亡案例。

4月起，政商名流常流连的曼谷高档夜生活区爆发出群聚感染，并开始出现大量的新感染病例。

总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的政府因抗疫不力遭到严厉批评，从疫苗管理不善到政府对于受影响行业的补偿太少都受到指责。

© 2021 AFP