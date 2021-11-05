疫情舒缓 美国10月就业人数增加超越预期

（法新社华盛顿5日电） 美国COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例降低，10月就业人数增加，显示这个全球最大经济体已克服Delta变异株扩散形成的染疫潮，为总统拜登施政注入一剂强心针。

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法新社报导，美国劳工部今天公布10月新增53万1000名就业人口，失业率下降至4.6%，表现优于预期。

民主党在州长选举遭遇挫败，以及联邦众议院准备今晚就两项重要支出法案进行表决之际，这项消息对拜登执政而言不啻是一大利多。

拜登指出，在政府大规模支出刺激和快速接种疫苗下，呈现「历史性强劲复苏」。

他在白宫表示：「美国重回就业轨道。我们的经济复苏让更多美国人开始工作。」

数据显示，与2020年2月Covid-19疫情爆发前相比，美国经济就业人口仍短少420万人，显见经济重建仍未完成。

联邦准备理事会（Fed）必将关注这项数据，评估美国经济是否已重回完全就业状态。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）已说，在决定升息之前，美国央行想让就业市场更加健全。许多经济学家预测，联准会明年开始升息。（译者：徐睿承）

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