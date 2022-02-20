疫情让「恋人」付出代价 美网路爱情诈骗创新高

（法新社华盛顿19日电） 这么多年来，强生（Debby Montgomery Johnson）从没和人说过，尽管只是段网路恋情，她被一个她自以为深爱的对象骗了100多万美元，她也从未见过他的庐山真面目。 曾在空军服务、现在自己开公司的强生在佛州自家接受法新社访问时，台词和那些与网路对象发展爱情者如出一辙，「这种事不该发生在我的身上」。 每年被这种「爱情诈骗」（romance scam）锁定的受害者不计其数，疫情期间大家封城在家，上网寻求慰藉者多，网路爱情骗子的手下亡魂直线上升。 联邦贸易委员会（US Federal Trade Commission）追踪通报「消费者前哨网络」（Consumer Sentinel Network）的数字后表示，2021年，网路爱情诈骗诈取金额来到空前的5.47亿美元，较前1年暴增近8成。 那数字凸显疫情第1年以来的上升趋势。过去5年间，遭爱情诈骗者通报联邦贸易委员会的受骗金额高达13亿美元，是所有诈骗类型之最，但联邦贸易委员会说，这只是冰山一角，因为绝大多数案例都没通报。 非营利机构「反感情诈骗公民协会」（Society of Citizens Against Relationship Scams, SCARS）创办人麦金尼（Tim McGuinn）表示，疫情期间，因为「封城，因为寂寞，因为网路是唯一沟通工具」，这类案件层出不穷。

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联邦贸易委员会警告，因为染疫了、因为封城没办法成行…这种种取消约会的理由，都可能是网路爱情骗子惯用的话术。 一名男性受害者告诉宣导机构「别再沉默受害」（Silent Victim No More），「COVID-19（2019冠状病毒疾病）帮了诈骗者」。 他想像中的「女友」跟他说，由于防疫之故，必须跟他借钱「纾困」。后来他在网路用她传来的照片反向搜寻，结果发现影中人其实另有其人，但在察觉被骗之前，他早有多达40万美元付诸流水。 尽管大家警觉心愈来愈高，网路论坛、纪录片都有助大家提高意识，许多人仍难逃精心策划的爱情诈骗。 现已60来岁的强生知道爱情诈骗的严重性，因此决定分享自身经历。她把自身故事写成「笑容背后的女人」（The Woman Behind the Smile，暂译）一书，侃侃而谈受骗遭遇。 2010年起，她被网路上一个她觉得像「家人」的男子占了2年的便宜。她说，夫婿死后，她贸然进入网路交友的世界，「我在找个能谈心的人」。她说，会付出金钱实在不像自己作风，但「他真的很让我动心」。

本身也是受害者的麦金尼则说，网路骗子「擅于操弄人心」，网路互动「就像正常对话那样进展，但他们会用非常特别的技巧，开始撩人」。

密切联系一段时间后，对方就会开始索取金钱，理由不外乎是机票钱、签证钱、医疗费等紧急开销，通常还会打包票说，见面时一定会还钱。

© 2022 AFP