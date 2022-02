疫情让「恋人」付出代价 美网路爱情诈骗创新高

(法新社华盛顿19日电) 这么多年来,强生(Debby Montgomery Johnson)从没和人说过,尽管只是段网路恋情,她被一个她自以为深爱的对象骗了100多万美元,她也从未见过他的庐山真面目。 曾在空军服务、现在自己开公司的强生在佛州自家接受法新社访问时,台词和那些与网路对象发展爱情者如出一辙,「这种事不该发生在我的身上」。 每年被这种「爱情诈骗」(romance scam)锁定的受害者不计其数,疫情期间大家封城在家,上网寻求慰藉者多,网路爱情骗子的手下亡魂直线上升。 联邦贸易委员会(US Federal Trade Commission)追踪通报「消费者前哨网络」(Consumer Sentinel Network)的数字后表示,2021年,网路爱情诈骗诈取金额来到空前的5.47亿美元,较前1年暴增近8成。 那数字凸显疫情第1年以来的上升趋势。过去5年间,遭爱情诈骗者通报联邦贸易委员会的受骗金额高达13亿美元,是所有诈骗类型之最,但联邦贸易委员会说,这只是冰山一角,因为绝大多数案例都没通报。 非营利机构「反感情诈骗公民协会」(Society of Citizens Against Relationship Scams, SCARS)创办人麦金尼(Tim McGuinn)表示,疫情期间,因为「封城,因为寂寞,因为网路是唯一沟通工具」,这类案件层出不穷。

联邦贸易委员会警告,因为染疫了、因为封城没办法成行…这种种取消约会的理由,都可能是网路爱情骗子惯用的话术。 一名男性受害者告诉宣导机构「别再沉默受害」(Silent Victim No More),「COVID-19(2019冠状病毒疾病)帮了诈骗者」。 他想像中的「女友」跟他说,由于防疫之故,必须跟他借钱「纾困」。后来他在网路用她传来的照片反向搜寻,结果发现影中人其实另有其人,但在察觉被骗之前,他早有多达40万美元付诸流水。 尽管大家警觉心愈来愈高,网路论坛、纪录片都有助大家提高意识,许多人仍难逃精心策划的爱情诈骗。 现已60来岁的强生知道爱情诈骗的严重性,因此决定分享自身经历。她把自身故事写成「笑容背后的女人」(The Woman Behind the Smile,暂译)一书,侃侃而谈受骗遭遇。 2010年起,她被网路上一个她觉得像「家人」的男子占了2年的便宜。她说,夫婿死后,她贸然进入网路交友的世界,「我在找个能谈心的人」。她说,会付出金钱实在不像自己作风,但「他真的很让我动心」。

本身也是受害者的麦金尼则说,网路骗子「擅于操弄人心」,网路互动「就像正常对话那样进展,但他们会用非常特别的技巧,开始撩人」。

密切联系一段时间后,对方就会开始索取金钱,理由不外乎是机票钱、签证钱、医疗费等紧急开销,通常还会打包票说,见面时一定会还钱。

© 2022 AFP