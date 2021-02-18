疫情贸易战引发完美风暴 流行电子产品价格看涨

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（法新社吉隆坡18日电） 专家警告，由于疫情带动需求、供应链中断和贸易战囤积物品引发的「完美风暴」造成晶片短缺，例如游戏主机PlayStation和苹果iPhone等流行电子产品价格可能会上涨。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）爆发后的几个月，困在家里的人开始大肆购物，包括额外的显示器、新电脑和平板电脑，每种产品都使用到非常重要的晶片。

美中关系紧张更让这场危机雪上加霜，华为在美国制裁前，就在去年囤积半导体，美国的作法是要切断华为和全球晶片制造商关系。

当汽车制造商享受着购车量回升，试图采购专业半导体产品，却发现半导体制造商优先考虑消费性电子产品，无法满足车商订单，凸显市场紧张情势。

汽车产业是到目前为止最引人瞩目的受害者，包括福特和福斯在内的汽车巨头被迫减产，但短缺似乎正蔓延到各式各样电子产品。

策略分析公司（Strategy Analytics）执行董事莫斯顿（Neil Mawston）告诉法新社：「疫情混乱、美中贸易战囤积以及居家办公装置大量需求等形成的完美风暴，正造成晶片短缺。」

「任何有晶片的东西都会受到影响，包括汽车、智慧型手机、游戏机、平板电脑和笔记型电脑。电子产品和汽车在2021年一整年将会供应减少或者价格更贵。」

微晶片供应链很复杂，美国巨头设计半导体，但绝大部分都不生产。生产主要外包给如台湾积体电路制造公司（TSMC）和韩国的三星（Samsung）等亚洲企业。然而，由于严重冬季暴风导致电力中断，三星在德州的工厂被迫停产，威胁到三星的供应。

台湾拥有全球最大、最先进的代工厂，由于全球晶片短缺，台湾制造商正面临来自汽车制造商和政府越来越大的压力。

台湾在上个月誓言提高车用晶片产量，台积电则表示，汽车业是「当务之急」，但也示警公司已经产能满载。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2021 AFP