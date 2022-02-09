疫情趋缓与病毒共存 美民主党执政州解除口罩令

（法新社纽约9日电） 美国COVID-19（2019冠状病毒疾病）感染率下降，数个民主党执政州宣布，打算解除室内场所与学校的口罩强制令，代表转向实施与COVID-19共存的政策。

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在疫情爆发初期，佩戴口罩在美国成为政治争论议题。许多民主党籍州长实施严格命令，但德州与佛罗里达州等共和党执政州，禁止实施遮住口鼻的规定。

加州州长纽松（Gavin Newsom）7日晚间宣布，2月15日起，打过疫苗的民众在室内不必再强制佩戴口罩。

纽松在推特发文说，加州的「感染率已从高峰降低65%。加州各地的住院率都平稳下来」。他又说：「没有接种疫苗的民众在室内仍须戴口罩。请大家接种疫苗、打追加剂。」

新泽西州州长墨菲（Phil Murphy）宣布，自3月7日起，学校孩童与教职员工无须佩戴口罩。

在康乃狄克州，州长赖蒙特（Ned Lamont）表示，他建议学校董事会在2月28日以后取消佩戴口罩强制令。

德拉瓦州州长卡尼（John Carney）宣布，室内和学校的佩戴口罩令分别将在本月11日与3月31日结束。

在俄勒冈州，州长布朗（Kate Brown）在推特表示，她将在3月31日前「解除戴口罩规定」。

2020年春季成为美国初期疫情中心的纽约州，尚未正式宣布解除COVID-19防疫限制的计画，但「纽约时报」引述多名听取简报的消息人士报导，州长侯可（Kathy Hochul）预计将在今天结束纽约州的室内口罩佩戴令。

各州对口罩令实施不同规定，凸显美国对戴口罩存有分歧，在这个采取联邦体制的国家，地方当局可对口罩令实施不同规定，而各个学校董事会仍可依校方意愿要求戴口罩。

数州取消口罩佩戴令，似乎与联邦的美国疾病管制暨预防中心（CDC）的指导方针不同调。

美国疾管中心建议接种过疫苗的民众，如果待在「有显着传染率或高传染率的地区」，在室内应佩戴口罩。

根据美国疾管中心，在国内搭乘飞机、公车、火车等大众运输工具和出入境时，须戴上口罩遮住口鼻。疾管中心也要求民众在机场与火车站等美国运输中心内戴上口罩。

根据疾管中心，美国目前的单日新增确诊约达7万3000例，比1月初的单日约80万例少。根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）追踪数据，美国染疫病故人数累计破90万例。

© 2022 AFP