疫情趋缓 苹果要员工回公司上班引发反弹

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（法新社旧金山8日电） 媒体报导，因疫情趋缓，苹果公司计画9月起让员工部分时间重返办公室工作，但这项混合工作模式计画面临员工抗拒。

根据科技新闻网站The Verge报导，苹果要求员工从9月起每周回办公室上班3天，但在疫情限制松绑后想要恢复正常时，面临和其他公司类似的困境。

至少有80名苹果员工签署一封公开信，呼吁让远距工作一年以上的员工拥有更大的弹性。

和其他科技业者及许多其他公司一样，苹果从去年开始因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情实施封城以来，就允许员工在家或远距工作。

谷歌（Google）、脸书（Facebook）和微软（Microsoft）公司也为员工推出类似的混合计划，而推特（Twitter）等公司已告诉员工，他们可以无限期远距工作。

The Verge引述员工信件内容报导：「我们当中的许多人不仅感觉与全世界同事有良好的联系，而且现在的联系比以往任何时候都还好。」

「我们期待像现在这样工作，不用每天回办公室。感觉高层对远距工作或地点弹性工作的看法和许多苹果员工的生活经历脱节。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP