疫情造就史上最短休季 NBA新季22日开打

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶21日电） 美国职篮NBA上季赛程受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响延宕，在史上最短的休季结束后，2020-21赛季将在明天揭开序幕。

NBA的2019-20赛季因为疫情一度在3月中断，联盟7 月底在佛罗里达州奥兰多的迪士尼世界规划「泡泡」隔离园区让NBA复赛。球星詹姆斯（LeBron James）率领洛杉矶湖人在总冠军赛以4比2击败迈阿密热火，夺下睽为已久总冠军。

在激情的总冠军赛结束仅两个多月时间后，缩减为每队打72场例行赛的新球季，明天将分别在纽约和洛杉矶拉开序幕。

开幕日的第1场比赛，由金州勇士客场挑战布鲁克林篮网，随后在洛杉矶有卫冕军湖人出战同城快艇的比赛。

新球季开幕日的两场比赛是自上个赛季于3月一度中断以来，NBA赛事首度在球队自己的主场进行。

尽管美国单日确诊和染疫死亡人数屡创新高，目前NBA仍让比赛在全美30个不同的场馆进行。

联盟已让一连串防疫措施就绪，包括严格安全规定，赛程安排也尽量减少球队旅行次数，让球队一趟作客就打多场比赛。联盟也仅先排出截至明年3月4日的上半季赛程，为可能的延赛状况预留弹性空间。

球赛大多不开放观众进场，仅少数球队获准让人数有限的观众进入场馆。

© 2020 AFP