疫情造成日本自杀人数增加 10年来首见

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（法新社东京22日电） 日本政府多年来抑制居高不下自杀率的进展，被疫情给翻转。日本去年自杀人数较前一年高，为10年来首见。

日本厚生劳动省今天表示，根据初步数据，2020年有2万919人自杀身亡，比前一年增加3.7%。同一段时间内，有3460人因染2019冠状病毒疾病（COVID-19）丧命。

这意味着10年多来，自杀人数首次出现年增，其中女性和儿童自杀率特别高。

日本长期来一直是七大工业国集团（ Group ofSeven）中自杀率最高的国家，不过以亚洲区来说，韩国又更高。日本政府近年来不断努力，为心理健康有需要的人提供更好帮助。

与其他部分国家相比，日本疫情较轻微，因此没有跟其他国家一样，得采取严格的封锁措施。2020年上半年，自杀率有所下降，让人燃起疫情影响可能有限的希望。

但在日本5月全境解除紧急事态后，自杀人数在7月开始升高。专家表示，追踪数据显示，自杀人数通常会先在发生像是冲突和天灾等第一阶段危机时下降，之后再急剧上升。

东京早稻田大学研究日本自杀问题的政治经济学副教授上田路子表示，针对日本的自杀问题，数字增加是件大事，她认为这是个重大的转折。

她告诉法新社，2019冠状病毒疾病绝对是个重要的因素，并警告说：「我们无法否认今年数据会再度升高的可能性。」

© 2021 AFP