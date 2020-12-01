疫情重创产业 世界观光组织提因应措施

广告 继续浏览后续

（法新社西班牙拉斯帕马斯30日电） 因应疫情的限制使国际旅行遭受重创，世界观光组织（World Tourism Organization）今天呼吁，将旅客的健康检查标准化，并设立空中走廊，以利将限制松绑。

世界观光组织是在西班牙加纳利群岛（Canary Islands）提出这项呼吁。为放缓2019冠状病毒疾病（COVID-19）扩散，各国这一年来均对旅行设限，导致全球旅游业摇摇欲坠。

联合国专门机构世界观光组织在与世界旅游观光协会（World Travel & Tourism Council, WTTC）及西班牙观光部的共同声明中说：「我们呼吁采取国际化的流程，在登机前筛检病毒，并于抵达时接受结果。」

这场为期1天的会议在加纳利群岛的大加纳利岛（Gran Canaria）首府拉斯帕马斯（Las Palmas）举行，有超过95个国家的代表，及超过100家的企业参与。会议结束时发出上述声明。

声明同时呼吁订定协议来发展「国际旅游空中走廊，以促进疫情程度类似国家和城市间的观光和商务旅行」。

声明并警告，在2019冠状病毒疾病的疫苗或治疗方式普及化之前，（旅游业）可能会丧失数千万个工作机会。

此外，声明呼吁要有「追踪接触史的国际标准」。

不过1个月前，世界贸易组织（WTO）才表示，疫情影响下，2020年前8个月的国际旅客人数较去年下降了70%。

© 2020 AFP