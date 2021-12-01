疫情阻碍全球移动 去年国际移民数仍增加

（法新社日内瓦1日电） 联合国的国际移民组织（IOM）今天表示，尽管COVID-19疫情对移民模式产生巨大影响，但2020年国际移民人数仍然上升，增至2亿8100万，占全球人口3.6%。

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2019年国际移民数为2亿7200万，占世界人口的3.5%；1970年统计的国际移民数则仅8400万。

国际移民组织在最新报告指出，去年国际移民人数为2亿8100万，并强调，若不是因为疫情，应还会再多200万人。

报告称COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情为全球移民和移动的「巨大阻碍」。

光在疫情的头一年，世界各地就实施了约10万8000项旅行限制，全球航空旅客人次从2019年的45亿，下降至2020年的18亿。

报告作者麦考里夫（Marie McAuliffe）告诉记者，疫情无疑对移民产生冲击，并对移动量造成下降影响。

与此同时，联合国数据显示，去年因灾害、冲突和暴力而导致的国内流离失所人数遽增；2020年约有4050万人被迫在国内逃亡，高于前一年的3150万人。

到2020年底，在国境内流离失所的总人数从前一年的5100万增至5500万。

国际移民组织负责人维托里诺（Antonio Vitorino）在声明中说：「我们正在目睹人类历史上从未见过的矛盾情景。虽然数十亿人因COVID-19而无法移动，但仍有数以千万计的人在自己的国家内流离失所。」

© 2021 AFP