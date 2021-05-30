疫情降温后 全球富人大买豪华车

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（法新社巴黎30日电） 随着全球经济从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击谷底反弹，豪华车厂业绩来到空前高档。全球富人对蓝宝坚尼、法拉利和劳斯莱斯等豪华车需求暴增，已让车厂订单接到手软。

车市研究公司Jato Dynamics分析师穆尼奥斯（Felipe Munoz）告诉法新社，去年疫情期间，全球富豪也跟上班族一样降低花费，造成顶尖梦幻车款制造商的销量出现「2位数」跌幅。

但穆尼奥斯解释，对豪华车客户而言，问题不在财务受影响，「主要是他们出不了家门，因此延后购买」。

德国福斯汽车（Volkswagen）旗下义大利超跑品牌蓝宝坚尼（Lamborghini）去年销量7430辆，比2019年创下的空前纪录8205辆减少9%。

但到了今年1到3月的一季，蓝宝坚尼在每辆售价约20万欧元（约新台币674万元）的Urus休旅车助攻下，共出货2422辆车，比去年同期成长25%，也比2019年同期还高出22%，硬是把当时成绩挤下沦为史上第二高。

至于法拉利（Ferrari），去年也因疫情影响关闭工厂，导致全年销量下滑10%至9119辆。

但法拉利高层表示，目前「订单已来到史上最高水准」，主要拜每辆要价45万欧元（约新台币1517万元）的法拉利首款插电式油电车SF90 Stradale、及据信每辆要价高达约170万欧元（约新台币5729万元）的无挡风玻璃双座跑车Monza需求畅旺所赐。

德国汽车集团BMW旗下英国老牌车厂劳斯莱斯（Rolls-Royce）的执行长穆勒-欧特佛斯（TorstenMuller-Otvos）告诉法新社，人们历经疫情这一年来消费减少后，现在「有不少闲钱可以花」。

穆勒-欧特佛斯还看到疫情对人们消费模式带来的副作用。「很多客户告诉我们，他们从疫情学到生命无常，应该即时行乐」。

劳斯莱斯今年第一季创下史上最佳单季业绩，归功于New Ghost车款和重2.6吨、每辆要价35万欧元（约新台币1180万元）的市场上最贵休旅车Cullinan热卖加持。

穆勒-欧特佛斯并指出，展望未来，「今年产能已被订单占满」。（译者：蔡佳敏/核稿：张正芊）

© 2021 AFP