疫情难遏止狂欢 德国科隆嘉年华挤满脱罩人潮

（法新社德国科隆11日电） 德国确诊病例数可能将再创新高，不过在科隆，当地11日举办自去年3月爆发COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情以来首次的嘉年华会，挤满大批无惧疫情的狂欢者。

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11月11日11时11分揭幕的科隆嘉年华（Cologne Carnival）至明年2月的圣灰礼仪日（Ash Wednesday）止，期间长达数月将举办一连串洋溢欢愉气氛的各项活动。

每逢科隆嘉年华，位于德国西部的大城科隆，人们纷纷穿着精心制作的服饰参加街头庆典，还有大型乐团伴奏还可以观赏热闹有趣的表演，去年却因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情加剧全部取消，就跟德国境内各地一样。

去年爆发疫情之初，嘉年华会成为病毒迅速扩散的温床，并导致德国爆发首桩大规模群聚感染。

一年多过去，各项嘉年华庆典仍笼罩着疫情的阴影。

官方数据显示，过去24小时，德国新增确诊创新高，各地纷纷再度实施管制措施，特别是针对没有接种疫苗者。

但是狂欢取乐的民众没有因此却步，在旧城区的广场里，聚集的人潮根本不戴口罩，成千上万的群众兴高采烈高唱「我们回来了」。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

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