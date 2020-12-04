疫情飙升美新振兴方案有进展 亚股走势分歧

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（法新社香港4日电） 亚洲股市今天收盘呈现分歧，因为市场持续对2019冠状病毒疾病疫苗消息抱持乐观，且有迹象显示美国新的经济振兴方案取得进展，但确诊和死亡病例飙升，突显痛苦的疫情危机现实。

尽管市场普遍认为，明年大众开始接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗后，全球将重返常轨，经济也将开始复苏，但观察人士警告，当前的封城和其他防疫封锁措施，将对商业活动和就业市场造成伤害。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University），美国在截至3日晚间的过去24小时通报新增逾21万起确诊病例、2900人病殁。义大利也新增993起死亡病例，创下单日新高纪录。

这些数据进一步突显政府维持防疫措施的必要性，英、法、德等国仍实施严格的遏制措施。

市场焦点现在转向美国新的经济振兴方案，因为美国国会在耶诞假期前通过新振兴方案似乎又稍微迈进一步。

美国国会民主党领袖支持一项规模高达9080亿美元的跨党派振兴方案，部分共和党高层也不排斥这项提案。协助起草这项提案的共和党联邦参议员罗姆尼（Mitt Romney）说：「我们得到来自两党更多的支持。」

美国总统川普的盟友共和党参议员葛兰姆（Lindsey Graham）据传也支持提案，参议院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）虽然尚未表态，但他依然有望给予支持。川普昨天说：「我相信我们达成协议在即。」

港股恒生指数今天收涨0.40%；上海综合股价指数微涨0.07%；台北股市收涨1.11%；首尔股市收涨1.31%；澳洲股市收涨0.28%；新加坡股市收涨0.62%。

日经指数今天收跌0.22%；马来西亚股市收跌0.39% ；印尼股市收跌0.21%；纽西兰股市收低0.14%。

© 2020 AFP