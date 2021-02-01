疫情骤升 葡萄牙实施2周出国禁令

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（法新社里斯本31日电） 葡萄牙今天开始实施2周的出国旅行禁令，葡萄牙近来2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例增幅堪称全球最严重。

葡萄牙内政部已表示，除国际专业活动、紧急医疗状况、物品运输或家人团聚等极少数例外，国人今天起暂时禁止出境。

根据法新社汇整资料，人口约1000万的葡萄牙近来感染和病故人数占人口比例高于全球任何国家。

葡萄牙累计约1万2000人染疫病殁，其中将近一半发生在1月，面对第3波疫情来势汹汹，葡萄牙1月15日第2度进入全国封锁。

葡萄牙对唯一接壤的邻国西班牙重新实施边境管制，减少过境站数量。

艾瓦斯（Elvas）是首都里斯本东方约200公里的主要跨境点之一，法新社记者今天上午看到警察与海关人员对数十名汽车驾驶执行查核作业。

飞航方面，葡萄牙为来自其他欧盟国家与申根地区的航班，依据各国疫情严重性，制定不同的标准。

来自挪威等疫情较缓和国家的旅客不受管制，但来自法国等疫情中级国家的旅客，必须出示在登机前72小时内接受病毒筛检呈阴性反应的证明。

西班牙、爱尔兰等疫情严重国家的旅客还必须在入境葡萄牙当天开始，接受14天隔离检疫。

葡萄牙也已停飞所有赴英国与巴西的航班，以防当地高传染性变异病毒蔓延。

© 2021 AFP