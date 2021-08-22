疫情黑影笼罩 巴黎观光人数不及过去一半

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎22日电） 今年夏天，光之城巴黎的旅游业仍垄罩在疫情的阴影之下。尽管已松绑旅游规范，外国游客总人数仍不及过去的一半。许多业者都表示，必须调整脚步，把游客重心移往国内。

今年夏天，凝视蒙娜丽莎（MonaLisa）或在巴黎街道漫步的游客少了。这处全球顶尖旅游胜地去年因疫情游客稀少，原本盼望重见光明，如今希望幻灭。

根据观光局数字，6月到8月间，光之城巴黎涌进360万到470万名游客，较2019年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发并重创国际旅游前的1000万名游客大幅锐减。去年造访巴黎的游客数量更只有260万。

法国在夏季到来前先松绑旅游规定，把国家以红、橙和绿系统进行区分，以决定游客是否需要在入境前进行新型冠状病毒检测、拥有迫切造访原因或进行隔离。

博物馆与其他文化场馆也在漫长的关闭后重新开幕，不过游客还是必须出示疫苗施打或阴性证明。

然而巴黎游客数量仍令人失望。

旅游业者阿里诺（Didier Arino）向法新社指出，巴黎旅馆的占房率低于法国其他地方，营收则仅剩4成。

导游工会FNGIC指出，导游也大受冲击，没有游客使得大巴黎区（Ile-de-France）活动锐减超过80%。

阿里诺表示：「巴黎是欧洲主要首都的镜子。它们都遭遇困难，而且越依赖外国客户，情况就越艰困。」

塞纳河（Seine）上，观光船公司巴黎之星（Vedettes de Paris）表示营业额和2019年相比锐减50%。一般来说，法国客人占了总客数的一半，而今年却占了65%。

船公司调整脚步，增加了「开胃酒之旅」，还在甲板上增设玩法式滚球（petanque）的区域。

公司负责人波佐尼（Marie Bozzonie）解释：「我们学着重塑自我，把塞纳河和艾菲尔铁塔（EiffelTower）还给巴黎人。」

在因疫情中断营业9个月后，艾菲尔铁塔于7月中重新开张。然而来客数每天却只有1万3000人，是往常数字的一半；其中有约50%为法国人，过去则为20%。

© 2021 AFP