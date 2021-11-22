疫情、通膨令人担忧 亚股收盘涨跌互见

（法新社香港22日电） 欧洲疫情再起，一些国家恢复封锁措施，引发投资人担忧；加上越来越多人揣测，各国中央银行为了抑制火热的通货膨胀，将被迫提前紧缩货币政策。亚洲股市今天收盘应声走势分歧。

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法新社报导，尽管美国股市那斯达克指数19日收盘首度站上16000点，但标普500和道琼指数及欧洲股市当天全数收跌，为今天亚洲市场注入悲观气氛。

欧美股市卖压来自奥地利政府为对抗当地COVID-19（2019冠状病毒疾病）染疫人数大增，情势令人担忧，因此宣布将再度封城，并自明年2月起实施疫苗强制令。德国、斯洛伐克、捷克和比利时等其他欧洲国家也恢复防疫限制措施。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）表示：「这当然不只关于奥地利。欧洲各地新增确诊人数正以惊人速度攀升，其他欧盟国家也实施限制规定，并有可能跟随奥地利脚步采取激烈措施。」

投资人本已因预料央行将持续退出超宽松货币政策，而信心受打击，原因是疫情开始以来祭出的这类政策，对全球经济复苏至关重要。如今又传出欧洲再度实施防疫限制的消息，令交易场上悲观气氛加重。

鉴于美国通货膨胀率来到30年高点，美国联邦准备理事会（Fed）几名最高层级官员已表明，他们希望见到央行比先前示意的速度更快结束大规模收购债券措施。

Prestige Economics的分析师沈克（Jason Schenker）告诉彭博电视台（Bloomberg Television），如果这样的想法被提出且一再被强调，那么联准会12月宣布的量化宽松减码速度，将更可能比11月初宣布的速度要快。

香港股市今天收盘下跌0.4%，雪梨、威灵顿和台北股市也收低。但东京股市收涨0.1%，上海股市收高0.6%，新加坡、首尔、马尼拉和曼谷股市同样收红。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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