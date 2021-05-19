疫苗与激励方案奏效 美国零售业首季表现强劲

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（法新社纽约18日电） 在政府纾困方案激励之下，美国零售业者首季表现强劲，即便是在通货膨胀与劳力供给疑虑浮现下，沃尔玛（Walmart）等业者今天仍对未来一年展望表示乐观。

世界最大零售商沃尔玛首季财报获利优于预期，但与疫情爆发初期的大幅增长相比，这一季的销售成长有所缓和。

居家修缮用品零售商家得宝（Home Depot）与梅西百货（Macy）的表现也较预期好，公司主管表示，大规模疫苗接种有助他们提升业绩。

沃尔玛执行长董明伦（Doug McMillon）表示：「交通状况和食品杂货市占率激励了我们…在美国，顾客显然想要出门购物。」

董明伦说，政府的刺激方案在这一季「产生了影响」，「我们预期2021年一整年，消费需求仍会持续受压抑」。

到4月30日为止的一季，沃尔玛获利27亿美元，较去年同期下降32%；营收为1383亿美元，略增3%。

在最近的一季，沃尔玛的美国部门在可比较销售方面比去年同期成长6%，也优于市场分析师预期。

此外，家得宝最近一季也有强劲表现，主因疫情期间，居家修缮需求欣欣向荣。家得宝财报显示，最近一季净收入激增85%达41亿美元；营收跳升33%，达375亿美元。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP