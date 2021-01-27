疫苗交货延迟 欧盟提议管制出口南非促勿囤积

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（法新社巴黎26日电） 世界经济论坛受疫情影响改采线上举行，主办单位敦促全球合作抗疫，但各国却因疫苗分配不均出现分歧，欧盟催促药厂交货、提议管制出口，南非担忧富国搜刮疫苗，呼吁停止囤积。

全球累计有超过1亿人确诊，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗拨付延宕也让多国与药厂关系紧张，资助疫苗研究的富国现在提高声量，确保他们能获得疫苗。

欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）透过视讯在世界经济论坛（World Economic Forum）发表演讲时说：「欧洲挹注数十亿欧元协助研发全球首批COVID-19疫苗。现在，制药公司必须交货，他们必须履行义务。」

欧盟执委会要求英国与瑞典合资的阿斯特捷利康制药公司（AstraZeneca）与美国辉瑞大药厂（Pfizer Inc.），对他们之前宣布延迟交货给欧盟一事给个交代。

由于欧盟担心药厂可能将欧盟预先购买的疫苗，卖给出价更高的欧盟以外国家，因此要求药厂在向欧盟以外国家出口疫苗前，必须先通知当局。

范德赖恩在演说中强调这项提议，她说，「我们将设置疫苗出口透明机制」，以「确保」制药公司履行对欧盟的契约义务。

但她也强调，欧盟试图确保非欧盟的低收入国家能透过参与COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）取得疫苗。COVAX是由世界卫生组织（WHO）及全球疫苗与预防注射联盟（GAVI）等机构共同推动。

德国也支持疫苗出口管制，总理梅克尔（Angela Merkel）在她的演说中呼吁「公平」分配疫苗。

她说：「我们不要再自欺欺人了，全球哪个国家取得哪种疫苗，肯定将留下新的伤疤与记忆，因为得到紧急援助的一方必然会牢记此事。」

但这样的承诺并没有让开发中国家放下心中大石。南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）炮轰全球「疫苗民族主义」，指控富国搜刮COVID-19疫苗、哄抬价格，对其他国家造成伤害。

他说：「全球的富国正在囤积疫苗，我们在此呼吁，将你们订购、囤积的疫苗当中，超过自身所需的部分给释出来。」

南非是非洲疫情最严峻的国家，上周宣布已达成协议将采购至少150万剂牛津大学与阿斯特捷利康共同研发的COVID-19疫苗，但购买价格是多数国家的2.5倍。

© 2021 AFP