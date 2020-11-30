疫苗佳音不敌疫情飙升疑虑 亚股几全面收黑

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（法新社香港30日电） 市场对疫苗即将推出的乐观心理，不敌全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例攀升的疑虑，亚洲股市今天几乎全面收跌。

在疫苗研发出现突破性进展，加上投资人乐见美国总统大选民主党候选人拜登（Joe Biden）胜出，以及现任总统川普（Donald Trump）虽宣称选举舞弊，但迹象显示他愿意平稳移交政权下，全球股市本月大幅上涨。

目前至少有3款疫苗准备上市，有些国家甚至可能在几周内批准通过，股市交易大厅弥漫一股乐观气氛，投资人预测明年经济将出现反弹。

迹象显示欧洲新增病例攀升速度将减缓，也带给市场投资人希望，英国和法国正准备松绑部分防疫封锁措施。

但美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）警告，数以百万计美国人无视专家的建议，在感恩节假期间旅行，未来几周美国新增病例料攀升。

佛奇告诉美国有线电视新闻网（CNN）的「美国国情」（State of the Union）节目：「由于旅行的关系，病例几乎可以肯定会攀升。我们恐在2到3周内看到病例一波波飙升。」

亚洲部分地区的新增病例也出现激增，香港当局警告，当地进入第4波疫情。韩国和日本也祭出封锁防疫措施。

港股恒生指数今天收跌2.06%，领跌亚洲股市。

韩国首尔股市收跌1.6%；新加坡股市收跌1.75%；马来西亚股市收挫2.79%；台北股市收挫1.04%；曼谷股市收跌2.05%；印尼股市收挫2.96%。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2020 AFP