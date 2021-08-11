疫苗供不应求 莫德纳将在加拿大设厂

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（法新社蒙特娄10日电） 加拿大政府与美国生技公司莫德纳（Moderna）今天宣布，莫德纳将在加拿大设厂制造COVID-19（2019冠状病毒疾病）与其他呼吸道感染疾病的疫苗。

加拿大工业部部长沈潘（Francois-Philippe Champagne）和莫德纳执行长共同宣布，并表示，由于制作端无法应付全球Covid-19疫苗飙升的需求，这间工厂将负责信使核糖核酸（mRNA）疫苗订单。

莫德纳在声明中写道：「合作的目的是要提供加拿大人国内制造的mRNA疫苗，对抗各种呼吸道病毒，包括Covid-19、季节性流感、呼吸道融合病毒（RSV）以及潜在的其他疫苗。」

沈潘指出，「若出现新的病毒－新的兹卡（Zika）或伊波拉（Ebola）或冠状或流感－加拿大政府能决定要动用部分或全部产线来特别针对某种病毒以保护加拿大人」。

政府没有透露对该计画挹注的金额。但根据沈潘指出，莫德纳公司向这个高科技厂房投资了「数亿美元」。加拿大目前没有国内疫苗制造厂，因此需要仰赖莫德纳、美国辉瑞大药厂（Pfizer）及德国生技公司BioNTech共同研发的疫苗，或其他疫苗的进口，好替3800万人民接种疫苗对抗新型冠状病毒。

5月间，加拿大政府投资近2亿加币（约新台币44亿）以扩建位于安大略（Ontario）密西沙加市（Mississauga）生技公司Resilience Biotechnologies疫苗工厂，并指定加码22亿加币用于发展生物制造与生命科学部门。

法国制药巨擘赛诺菲（Sanofi）和加拿大生技公司Medicago是最早获得加拿大资金的公司之一，目的是希望他们能研发疫苗并最后也在当地制造。

莫德纳执行长班塞尔（Stephane Bancel）表示，公司的新设备能在2024年前开始运作，初期每年最多能制造3000万剂疫苗。

他指出：「过去的6到9个月，数十个国家和我们接洽，希望我们在他们那里建造工厂。其中动作最快的，就是加拿大。我们期待能用类似模式，在全球建造更多工厂。」

© 2021 AFP