疫苗供应延宕病毒变种 非洲恐面临新一波疫情

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（法新社刚果首都布拉萨市6日电） 世界卫生组织（WHO）今天警告，由于疫苗延宕供应、施打作业缓慢及变种病毒等影响，非洲恐面临新一波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

世卫非洲区署表示，非洲大陆的疫苗接种作业应要赶上世界其他国家。

世卫非洲区署声明指出，印度血清研究所（Serum Institute of India）预定要给非洲的疫苗，因配送作业延宕，加上变种病毒出现，意味非洲新一波疫情风险仍然非常高。

非洲区署又说，诸如在印度和南非等新变种病毒出现，可能引发非洲「第三波」疫情。

世卫非洲区主管莫耶提（Matshidiso Moeti）表示：「印度悲剧不必然会在非洲发生，但我们必须全力保持最高警觉。」

世卫说，一些非洲国家施打作业足为楷模，虽是如此，在已送达非洲的3700万剂疫苗中，到目前为止，完成接种的还不到半数。

世卫表示，在全世界已经施打的疫苗数量中，目前非洲仅占1%，比数周前的2%下滑，其他地区接种进展要快了许多。

在疫苗全球取得机制（COVAX）计画之下，从3月开始首批疫苗运抵非洲41个国家，但到目前为止有9个国家仅完成到货量1/4的施打作业；另有15国配额使用不到一半。

非洲疫苗施打率为全世界最低；根据世卫资料，全球平均每千人已接种150剂，但在撒哈拉沙漠以南非洲，每千人几乎不到8剂。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP