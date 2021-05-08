疫苗分配不均不利防疫 世卫盼G7提供协助

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（法新社日内瓦7日电） 疫苗在全球分配不均的情况无助终止疫情，世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天恳请七大工业国集团（G7），将全球公平取得新型冠状病毒疫苗列为优先事项。

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗在富国、穷国间的分配不均，无助于终止疫情蔓延。

谭德塞在记者会中说：「目前G7能做的事之中，我们所需最重要、最迫切的支援就是疫苗，且必须要能公平分配。」

法新社自行统计，全球至少已有210个地区在施打疫苗，合计施打近12.5亿剂。

其中约45%的疫苗是在高所得国家施打，这些国家的人口占全球总数16%。

相对的，只有0.3%的疫苗是用在29个低所得国家，这些国家的人口占全球总数9%。

谭德塞说：「这样的差异令人无法接受。」

「不仅是因为道德问题，这之所以让人无法接受，是因为在世界存有分歧的情况下，我们是无法打败病毒的。」

G7将自6月11日到13日在英国西南部的康瓦尔（Cornwall）举行峰会，由英国首相强生（Boris Johnson）主持。

WHO表示，G7有能力提供战胜疫情所需的疫苗、筛检、治疗方式，也有能力消除会阻碍疫苗加速生产的障碍。

谭德塞说：「共享疫苗，或以任何可能的方式提供协助，攸关世界上每个国家的利益。」

WHO的「加速取得2019冠状病毒疾病防疫配套计画」（Access to COVID-19 Tools Accelerator）是一项研发及分配疫苗、筛检、治疗方式的计画，今年预计需要220亿美元的经费，但目前为止还差190亿美元。

除此之外，明年还需要额外的350亿美元到450亿美元，来确保全世界大多数的成人都能免疫。

谭德塞希望G7成员国，也就是英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本、美国，能穷尽一切资源去研究可能的解决方案。

© 2021 AFP