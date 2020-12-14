疫苗利多不敌疫情疑虑 亚洲股市走势不一

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（法新社香港14日电） 亚洲股市今天在2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例激增，削减了市场对疫苗的乐观心理下，走势分歧。

美国经济振兴方案仍在国会卡关，市场投资人焦点放在国会山庄的进展，希望国会议员可以在年底前通过。然而，共和民主两党都坚持己见，分析师表示，新振兴方案能否通过令人忧心。

摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management）全球策略师凯利（David Kelly）表示：「今年3月通过大型纾困方案后，两党再陷党派歧异，似乎宁愿让疫情的经济受害者受苦，也不愿让步。」

尽管感染病例激增迫使多国政府施行严格防疫封锁措施，德国则是最新一个实施封锁的国家，但疫苗的推出仍使投资人感到乐观。

美国当局11日批准使用辉瑞大药厂（Pfizer）与德国生技公司BioNTech共同研发的疫苗。官员表示，年底前可望有2000万美国人接种疫苗，明年3月则可望有1亿美国人接受疫苗注射。

东京股市日经225指数上涨0.3%，收26732.44点；香港恒生指数下跌0.4%，收26389.52点；上海证券交易所综合指数上扬0.7%，收3369.12点。

雪梨股市扬升0.2%，孟买股市上涨0.3%，马尼拉股市上升0.5%，雅加达股市上扬1.3%，新加坡股市收涨1.3%，但首尔股市挫跌0.3%，曼谷股市下跌0.4%，台北股市收跌0.4%，威灵顿股市下挫0.7%。

© 2020 AFP