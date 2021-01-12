疫苗利多不敌美政局动荡 亚股震荡有涨有跌

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（法新社香港12日电） 全球多国开始施打2019冠状病毒疾病疫苗和华府将公布新纾困方案等利多，受到各地疫情加剧、再度实施封锁及美国政局动荡等不安氛围影响，亚洲股市今天走势震荡收盘涨跌互见。

越来越多民众相继接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗且生活逐渐恢复常态，市场分析师眼中的长期前景依然乐观，但全球各地高到吓人的新增确诊染疫数与死亡病例数，还有部分地区再度实施封城措施，仍抑制了市场买气。

华府的动向是投资人主要关注焦点，美国民主党人指控总统川普（Donald Trump）煽动民众在6日闯入国会大厦，这起事件拖延国会议员认证总统当选人拜登（Joe Biden）胜选，于是他们打算对川普提出第2度弹劾。

观察人士指出，国会通过弹劾川普的机会微乎其微，但这项最新进展可能引发更多动荡，有部分媒体报导，川普的支持者正酝酿于周末及下周拜登就职典礼期间发动抗争。

也有人担忧，民主党人发动弹劾川普，此举可能扰乱他们推动新一轮、更大规模经济纾困方案的计画，并有部分人士警告，造成政局动荡纷扰，可能会让拜登的前数个月执政蒙上阴影。

威灵顿股市今天挫跌0.8%，雪梨股市下跌0.29%，首尔股市下挫0.71%，新加坡股市小跌0.23%，吉隆坡股市也收黑。

东京股市微涨0.09%，上海股市大涨2.18%，香港股市攀涨1.32%，曼谷、雅加达和孟买股市也都收红。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP