疫苗张罗多管齐下 匈牙利引进俄制疫苗

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（法新社布达佩斯28日电） 疫苗政策在欧盟成员里相对特立独行的匈牙利表示，他们今天收到6000剂俄罗斯制的新型冠状病毒疫苗，将评估用法。

匈牙利外长西亚尔托（Peter Szijjarto）在一段脸书影音里说：「6000剂的俄制疫苗已过了匈牙利与斯洛伐克边界，运抵国内。」

西亚尔托表示，匈牙利的卫生专家会继续评估俄制疫苗在国内的使用方式，此外就没多说细节。

匈牙利在收到第一批于比利时生产的辉瑞（Pfizer ）&BioNTech疫苗后，26日率先比大多数欧盟国家更早开始施打，现又宣布引进俄国疫苗。

匈牙利常因被控打压国内民主与欧盟杠上，这次的疫苗接种政策等于无视欧盟统一作法。欧盟多数成员都协同于27日才开始施打辉瑞&BNT疫苗，此外，COVID-19 疫苗是由负责欧盟药政的欧洲药品管理局（EMA）评估与核准上市，而欧洲药管局还没审核俄国疫苗。

西亚尔托上个月表示，匈牙利是第一个收到俄制「卫星-V」（Sputnik-V）新型冠状病毒疫苗样品供测试的欧盟成员，匈牙利也已派医师与专家到俄国研习这款疫苗使用。俄国声称卫星-V疫苗具有95%的保护力。

© 2020 AFP