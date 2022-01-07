疫苗影响生理时钟 女性月经周期可能延后1天

（法新社华盛顿7日电） 美国政府资助的研究6日指出，相较于没有接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）的女性，接种过疫苗的女性经期周期会稍微延后约1天。

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法新社报导，这篇论文发表于「美国产科与妇科期刊」（Journal of Obstetrics & Gynecology），研究对象将近4000人。不过研究也指出，经期的天数并没有受到影响。

研究报告第一作者、俄勒冈健康与科学大学（Oregon Health & Science University）的艾德曼（Alison Edelman）告诉法新社，接种疫苗带来的影响很小，且可望只是暂时性的。对于那些察觉到变化的人而言，这项研究结论可以说「非常令人安心」，也证实她们的感觉没错。

这项研究结论，同时也有助于对抗在社群媒体疯狂流窜的反疫苗不实资讯。

月经周期的些许改变在临床上不具意义。根据国际妇产科联盟（International Federation of Gynecology and Obstetrics）的定义，任何少于8天的经期改变均属正常。

为了进行这项研究，科学家分析了纪录月经周期app上的匿名数据。对象为年龄在18至45岁，没有使用口服避孕药的女性。

其中约2400人接种过疫苗，大多为辉瑞疫苗（Pfizer，55%），其次是莫德纳（Moderna，35%）和娇生集团（Johnson & Johnson，7%）疫苗。

另有约1500名没有接种疫苗的女性作为对照组。

在接种疫苗的组别中，收集数据范围涵盖接种疫苗前的3个连续月经周期，以及接种疫苗后的3个周期，接种疫苗的时期也包含在内。没接种疫苗的组别则是收集6个连续周期数据。

相较于没有接种疫苗的对照组，平均而言，接种第一剂疫苗会导致月经周期增加约0.64天，第二剂增加0.79天。

背后原因可能是免疫系统反应。艾德曼表示，「我们知道免疫系统与生殖系统相互关联」。

免疫系统加速运转可能会影响下视丘-脑下垂体-卵巢轴（Hypothalamic-Pituitary-Ovarian axis, HPOA） ，艾德曼称这是「大脑和卵巢、子宫对话的高速公路」，或简单来说就是「生理时钟」。

© 2022 AFP