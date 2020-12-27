疫苗接种然后呢？效用副作用不明大家问号仍没少

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（法新社巴黎26日电） 欧洲国家正跟进英美等国展开2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗配送与接种，虽然各界一致赞赏疫苗研发和核准快速，对于疫苗的可用性、有效性与副作用，仍心怀不少疑问。

●有多少种疫苗？

一般而言，疫苗从研发到上市约需10年时间，但新冠肺炎疫苗进展却十分神速。美国辉瑞大药厂（Pfizer ）与德国生技公司BioNTech合作疫苗12月2日获准在英国使用之后，迄今已有数以千计年长者率先接受接种。

目前共计有16国以及欧洲联盟（EU）批准辉瑞／BioNTech疫苗，美国食品暨药物管理局（US Food and Drug Administration, FDA）也已发给辉瑞／BioNTech 及另一家美国公司莫德纳（Moderna）疫苗紧急使用许可。

俄罗斯12月5日开始接种仍处第3期临床试验阶段的本土疫苗「卫星－V」（Sputnik V），中国也已发给一些本土疫苗紧急使用授权，尽管它们尚未正式获得批准。

世界卫生组织（WHO）表示，目前共有16支疫苗正在研发最后阶段，其中部分已经上市。

●欧盟接种时间表？

辉瑞／BioNTech疫苗取得欧盟药品管理局（European Medicines Agency, EMA）批准后，欧盟国家将从今天展开接种，但德国、匈牙利和斯洛伐克这3个成员国昨天即已展开接种。

●哪种疫苗最有效？

11月9日以来，已有辉瑞／BioNTech、莫德纳、英国牛津大学（Oxford University）／阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）、俄国国营研究所Gamaleia这4组生产者宣布疫苗有效，他们都是根据涉及数以万计志愿者的第3期临床试验结果宣布有效，但其中只有辉瑞／BioNTech和牛津疫苗提供细部资料。

科学期刊「刺胳针」（The Lancet）12月8日证实阿斯特捷利康疫苗有效性平均达70%，美国食品暨药物管理局认证辉瑞／BioNTech疫苗有效性95%，莫德纳自行宣称疫苗有效性94.1%，俄罗斯则宣称「卫星－V」有效性91.4%。

牛津大学／阿斯特捷利康疫苗每剂约2.5欧元，是4 组中价格最低廉的疫苗；莫德纳与辉瑞疫苗则都有配送上的缺点，因为它们都得长时间储放在极低温环境（分别为摄氏零下20度与摄氏零下70度）。

●副作用？

专家坚称，因有数以万计志愿者参与临床试验，若有重大风险应该都已发现，但仍不能排除会出现较罕见、或影响特定病患的副作用。

根据美国食品暨药物管理局，辉瑞／BioNTech可能导致接种的手臂产生疼痛反应，其他不好的副作用包括疲累、头痛、痉挛，以及更少见的发烧。

●更重要的议题

最重要的问题是长期有效性，英国伦敦大学国王学院（King's College in London）的沃德（Penny Ward ）表示，重要的是有效性能持续多久？病毒是否会变种，以致疫苗不再对其有效？

疫苗对不同的风险族群作用是否不同？例如最可能形成COVID-19重症的年长者；此外，这些疫苗能否阻止病毒扩散，且可降低接种者的病情严重度，也仍是未知数。

●疫苗对新病毒株比较没效？

专家认为，目前的疫苗对抵抗英国等地被认为更具传染力的新病毒株仍有效。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP