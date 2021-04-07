疫苗接种计画进度落后 澳总理归咎欧盟限制出口

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（法新社雪梨7日电） 澳洲疫苗计画大幅落后导致民怨沸腾之际，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天声称，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗计画之所以延宕是因欧盟祭出的出口限制。

莫里森表示，疫苗短缺加上欧洲联盟执行委员会「严格的出口管制」，澳洲原本依合约要取得380万剂牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，最后仅拿到70万剂。

尽管莫里森成功控制国内疫情获国际称誉，但疫苗施打进度却大幅落后。

澳洲一开始矢言要在3月底前施打400万剂疫苗，但截至今天以前仅设法打了约85万剂，面对民怨沸腾，逼得莫里森匆忙召开记者会因应。

莫里森说：「我只是要向澳洲民众解释，疫苗供应问题导致疫苗计画有所限制，特别影响到近几个月整体的疫苗接种计画。」

他说：「310万剂疫苗没有来到澳洲，纯粹就是个事实。」

澳洲据说已取得100万剂辉瑞/BNT疫苗，以供第一线医护施打；但是澳洲政府先前一直仰赖进口与当地生产的AZ疫苗来供应大多数人口。

就在义大利苦于应付自家严重疫情而于上月阻止25 万剂AZ疫苗出口后，问题就出现了。尽管莫里森当时声称义大利此举不影响澳洲的整体疫苗接种计画，但自此欧洲针对是否进一步限制疫苗供给而出现广泛争论。

莫里森今天表示，欧盟官员已在前一晚向他保证，正在处理AZ疫苗出口澳洲的要求。（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2021 AFP