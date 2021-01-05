疫苗施打速度慢挨批 法国承诺加快注射

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（法新社巴黎5日电） 因疫苗施打进度落后欧盟其他国家，法国政府今天承诺，加快配送疫苗并迎头赶上邻国。

法国卫生部长维宏（Olivier Veran）表示，4日已有超过2000人注射疫苗，并说「往后数日内注射疫苗的速度将迎头赶上我们邻国」。

截至今年元旦，法国疫苗施打的行动仅注射500多剂，相较之下，德国在相同期间内，也就是一周前欧盟全面展开疫苗注射后，已有20万人施打，批评人士声称，法国的数字简直就是「一桩丑闻」。

一肩扛起问责压力的总统马克宏（Emmanuel Macron）随即在昨天会晤总理卡斯特克斯（Jean Castex），讨论当前疫苗注射迟滞的症结。

维宏接受RTL电台（RTL Radio）访问表示，「7日前，我们将大幅增加（注射疫苗）的人数」，并说「我们将会指数型增长」，当前法国将「扩大、加速并简化」施打疫苗策略。

他说，目前法国每周配送50万剂美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国BioNTech研发的疫苗，一旦欧盟核准，每月将再增50万剂莫德纳生技公司（Moderna Inc）的产品。

法国卫生部门昨天通报，过去24小时，新增4022个2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，累计确诊病例达266万，新增380个死亡病例，累计死亡病例达6万5415例。

© 2021 AFP