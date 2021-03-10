疫苗生产规模史上最大 专家：原料供应链已紧绷

广告 继续浏览后续

（法新社日内瓦9日电） 英国智库召开会议，号召各界专家集思广益如何加速2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗生产，专家在会上也指出，疫苗生产规模之大前所未见，已引发供应链短缺情形。

当疫情开始时，疫苗生产商等于从零开始，却预计在今年产出100亿剂疫苗，是2019年所有疫苗数量的2倍。

国际制药生产联盟（IFPMA）主席库尼（Thomas Cueni）在网路会议上说：「这是世上有史以来最大的生产规模。」

库尼指出制造疫苗需要数百种原料，大规模的产量升级已使供应链相当吃紧。

这场为期两天的线上会议，目的是找到解决瓶颈的方法与快速提升疫苗产量，以对付这场在14个月内夺走全球260万条人命的疫情。

会议是由伦敦智库皇家国际事务研究所（Chatham House）、国际制药生产联盟以及疫苗全球取得机制（Covax）所筹备，号召政府官员、药厂代表与科学家参与。

制造疫苗所需的原料量之大前所未见，还需要玻璃来制造疫苗瓶身、塑胶来制作瓶盖，但目前全球供应链都因疫情而中断。

流行病防范创新联盟（CEPI）表示，供应链出现紧绷的「徵兆愈来愈多」。CEPI与世界卫生组织（WHO）及全球疫苗与预防注射联盟（Gavi）共同推动Covax。

CEPI主席海契特（Richard Hatchett）说，许多公司「开始回报关键材料、原料、耗材、甚至生产疫苗的必要设备出现供应短缺的情形」。

他说，「供应链紧绷」导致一些国家考虑采取行动，像是实施出口管制。他警告这在高度密切互通有无的世界会造成很大问题，整个疫苗供应链都面临风险。

海契特特别提到美国国防生产法（US Defense Production Act），该法基本上是保留特定品项、仅供美国生产。

他说：「如果这些品项在美国以外地区出现短缺、且没有替代品，美国以外地区的疫苗生产就可能中断。」（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP