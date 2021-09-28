疫苗疑云 厄文不回应是否已接种

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（法新社纽约28日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网球星厄文今天碍于COVID-19规范，没有真的现身媒体日，视讯时也婉拒讨论他是否接种疫苗。

接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗与否将影响厄文（Kyrie Irving）本季主场出赛资格。他今天透过视讯会议服务软体Zoom告诉记者说，是否接种疫苗一事，「我宁愿是个人而非公开的资讯」。

「无论如何，作为球队领袖之一，我都会天天现身挺队友。」

除了厄文，NBA许多球员也坚决反疫苗，或对疫苗表达过疑虑，包括华盛顿巫师的毕尔（Bradley Beal）、奥兰多魔术的艾萨克（Jonathan Isaac）和金洲勇士前锋魏金斯（Andrew Wiggins）等。

厄文没有出席媒体日与纽约市最新的防疫规定有关。根据8月通过的新法，从事室内比赛的职业运动员必须接种疫苗，这意味着，没有打疫苗的运动员球季期间将无法在主场出赛。

厄文今天一再以个人隐私为由，婉拒回答相关问题。

篮网首场在纽约巴克莱中心（Barclays Center）举行的季前赛排定于10月8日登场。而例行赛10月19日开打后，篮网则是排定在客场出战密尔瓦基公鹿。

美国杂志「滚石」（Rolling Stone）报导，约略50至60名的NBA选手尚未接种第一剂疫苗。

© 2021 AFP