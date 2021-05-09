疫苗短缺惹民怨 瓜地马拉民众要求总统下台

广告 继续浏览后续

（法新社瓜地马拉市8日电） 数十名瓜地马拉民众今天在首都瓜地马拉市（Guatemala City）抗议，要求总统贾麦岱（Alejandro Giammattei）为国内2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗短缺问题下台负责。

参与示威活动的48岁女子培瑞斯（Karla Perez）向法新社表示：「我们发起抗议要他（贾麦岱）下台，他也应该向我们交代采购疫苗的钱到哪里去了。」

培瑞斯手上还高举标语，写说：「疫苗应该打进手臂，而非落入口袋。」

瓜地马拉人口逾1600万，今年2月起陆续送抵的疫苗剂量仅65万8200剂，其中部分为采购，部分为捐赠；对抗议民众来说，疫苗剂量不仅反映政府的管理不当，也掀起政府贪腐的疑虑。

瓜国唯一的公立大学圣卡罗斯大学（University of San Carlos）学生会长布卡洛（Jorge Bucaro）说：「政府对于这笔款项的用途一直很不透明。公共行政部门完全无能。」

65岁总统贾麦岱有医师背景，他说国内疫苗不足与全球需求过高有关，他更批评COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）疫苗配送作业一延再延。

去年3月迄今，这个中美洲国家累计23万3696起COVID-19病例，7695人病故。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP