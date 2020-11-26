疫苗研发利多延续 亚洲股市普遍上涨

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（法新社香港26日电） 亚洲股市今天普遍上扬，延续本月疫苗利多推动的股市上涨，但投资人仍谨慎行事，关注迫使各国政府实施遏制措施的2019冠状病毒疾病（COVID-19）全球疫情。

法新社报导，至少有3支疫苗准备问世，有望在几周内推出，股市对2021年整体情绪乐观，但美国新一批数据突显出疫情的立即冲击，以及经济复苏仍有一段长路要走。

此外，美国联邦准备理事会（Fed）最新政策会议纪录警告，在没有新振兴方案情况下，国内的复苏将更加艰难。

官方数据显示，美国失业救济金申请人数已连续两周增加，因为新增感染及死亡病例急剧攀升，对商业造成冲击，导致纽约及洛杉矶等若干大城关闭酒吧及餐厅。

上述数据向投资人展示现实情况。过去几周以来，疫苗佳音及美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）胜出，致使股市买盘热络。

东京股市日经225指数上涨0.9%，收26537.31点；香港恒生指数上扬0.6%，收26819.45点；上海证券交易所综合指数收涨0.2%，收3369.73点。

首尔股市上涨0.9%，台北股市上扬0.8%，雅加达股市扬升1.4%、曼谷股市上涨1.3%，但雪梨股市下跌0.7% ，新加坡股市下挫0.4%，马尼拉股市挫跌1.1%、威灵顿股市下跌0.5%。

© 2020 AFP