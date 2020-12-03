疫苗竞赛 中国与俄罗斯各有进展

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（法新社北京3日电） 英国率先成为首个核准2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗全面施打的国家，至于非西方的主要国家如中国与俄罗斯，在这场争取疫苗获得核可的竞赛中也不落人后。

法新社整理目前中国与俄罗斯的疫苗研发进展如下：

●中国：最后阶段试验与紧急使用

中国有4款疫苗正进行第3期试验，原则上这是药物监管单位核可前的最后一道步骤，但并未披露太多试验数据。

国药集团（Sinopharm）11月表示，将近100万人已施打国药集团生产的疫苗，另一家科兴控股生物技术有限公司（Sinovac Biotech）稍早指出，几乎所有公司员工及其眷属已自愿注射北京科兴的疫苗。

中国也持续增加疫苗生产量能，卫生部门官员预期，今年年底前中国年产能将可望达到6亿1000万剂，并预估明年可望提升到至少年产10亿剂。

●俄罗斯：疫苗完成注册并有4万人自愿施打

俄罗斯的「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗已于8月完成注册，并且目前正在进行第3期也就是最后阶段临床试验，约有4万名自愿者参与。

疫苗注射进程没有确切时间表，不过有关单位希望自明年起展开大规模注射，疫苗研发商计画今年年底前生产超过200万剂。

莫斯科可能是首个施打疫苗的城市，市长表示，已经在全市备妥300多个注射点，正等待疫苗到位，首阶段注射将针对高风险族群，包括医疗人员与教师，而且所有疫苗注射都是自愿性，且俄罗斯公民免费。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP