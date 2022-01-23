疫苗通行证即将上路 法国各地3.8万人上街抗议

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（法新社巴黎22日电） 最新的疫苗通行证即将于24日上路，法国内政部表示，法国各地今天约有3万8000人上街抗议。 从24日起16岁以上法国民众，必须拥有完整疫苗接种证明才能进入剧院、餐厅、酒吧，从事娱乐活动以及搭乘高铁等。除了儿童以外，COVID采检阴性证明将不再足够，但进出医疗机构无需出示疫苗通行证。 反对这项政策的人士表示，这项强制措施将会妨碍日常「自由」，并号召上街抗议这类社会「隔离」。 内政部表示，首都巴黎估计约5200人上街抗议，参与民众大都是民族主义者、反欧盟总统参选人菲里波（Florian Philippot）的支持者。 部分抗议民众带着小孩一起上街，许多游行的示威者都没戴口罩，他们挥舞法国国旗，拉起要求「自由」横幅。部分抗议者高喊「疫苗通行证…全面抵抗！」等口号。 44岁的法务人员苏菲（Sophie）和56岁的资讯科技（IT）员工佛兰克（Franck）告诉法新社，他们已接种疫苗，但反对他们的女儿也被施压要求接种。