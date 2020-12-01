疫苗问世有利复苏 OECD：全球经济明年重返疫情前水准

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（法新社巴黎1日电） 经济合作暨发展组织（OECD）今天表示，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗问世有利带动经济复苏下，全球经济明年底前可望重返疫情爆发前水准，但恐出现成长不均现象。

迹象显示，疫苗再过几周就能开始配发，为全球带来审慎乐观希望。年关已近下，COVID-19迄今夺走超过146万条人命。

OECD首席经济学家布恩（Laurence Boone）在OECD 最新全球经济展望更新报告引言中表示：「这是疫情爆发以来头一次，浮现亮丽前景的希望。」

「疫苗和治疗的进展提振预期心理，不确定性也逐渐消褪。」

布恩说：「前方道路更为光明，但挑战也不少。」

OECD预估，全球经济今年将萎缩4.2%，主因长达多个月的封城，虽减缓疫情的传播速度，却重创全球经济。

不过，OECD预估明年经济将大幅反弹，成长4.2%。

然而，OECD提醒，全球经济反弹成长的速度恐不均，可能会造成全球经济持久性改变。

中国可能是今年唯一躲过经济萎缩的主要经济体，今年料成长1.8%，明年预估扩张8.0%。

反观，美国今年经济将萎缩3.7%，但明年仅可望成长3.2%。

欧元区今年经济料萎缩7.5%，明年只成长3.6%。

日本经济表现也差不多，今年将萎缩5.3%，明年仅成长2.3%。

© 2020 AFP