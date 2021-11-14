痛苦协商两周 COP26终于达成折衷性全球协议

（法新社格拉斯哥13日电） 历经两周痛苦协商后，将近200个国家今天支持一项对抗气候变迁的全球性协议，但仍未达至科学家所称为抑制危险气温上升所必须采取的措施。

广告 继续浏览后续

富裕国家在格拉斯哥（Glasgow）召开的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）气候峰会，仍被指控未兑现资助脆弱国家的承诺，那些国家面临干旱、海平面上升、野火以及暴风雨等威胁。

地主英国的COP26主席夏玛（Alok Sharma）于马拉松谈判尾声告诉与会代表：「现在已到做决定时刻。你们的抉择将会攸关重大。」

但印度和中国于最后一刻坚持，最终协议文本的化石燃料相关措辞必须淡化。

当达成最终协议时，热泪盈眶的夏玛说：「我要为协商过程的发展致歉，我深感抱歉。」夏玛接着敲槌宣布通过最终协议。

出席气候峰会的各国代表肩负维持2015年巴黎气候协定（2015 Paris Agreement）所设定目标仍能达成的任务，即达成抑制全球升温幅度介于摄氏1.5至2度之间。他们被赋予的任务还包括，为面临气候变迁相关干旱、洪水以及海平升上升等风险最高国家，寻觅必要资金。

观察家表示，今天达成的协议，距离避免危险升温以及协助各国适应或补偿灾难所招致损害等，仍远不足够。巴黎气候协定主要建构者杜比安纳（Laurence Tubiana）告诉法新社，「COP未能提供正在受苦人民立即协助」。

最终文本敦促各国，加速努力「逐步减少」（phase down）未减量燃煤电厂以及「逐步淘汰」（phase out）低效率化石燃料补贴。排放大国中国和印度反对提及前述污染性燃料，且最终协议文本的措辞相较于先前版本草案，遭到明显淡化。

最终协议也呼吁所有国家，藉由于2022年前提交新国家计画来加速削减排放，较巴黎协定同意时程提前3年。

但受到以美国和欧洲联盟为首富裕国家抗拒，最终文本对任何具体金援机制略而不提，那些金援机制旨在协助已因气候变迁蒙受损害的开发中世界，仅转而承诺未来会针对此课题进行对话。

虽然东道主英国表示，它希望COP26让抑制升温摄氏1.5度以内能达标，但联合国科学家上周评估表示，各国的最新气候计画正让地球迈向升温摄氏2.7度。

最终协议提及，富国也未能兑现10年前承诺，每年掏出1000亿美元协助脆弱国家，「令人深感遗憾」，并敦促富国紧急付清欠款且直到2025年。

最终协议也承诺将会倍增金援，协助开发中国家因应全球升温。

但开发中国家表示，气候峰会达成不均衡协议，太侧重「减轻危害」，即各经济体如何能于2050年前舍弃化石燃料并达成净零排放。

© 2021 AFP