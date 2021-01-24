痛风药秋水仙素有助抗疫 成口服药先例

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（法新社蒙特娄23日电） 加拿大医师群所做的临床试验显示，「秋水仙素」（colchicine）这种用来治疗痛风的药，能有效治疗2019冠状病毒疾病，并降低染疫引发并发症的风险，这让它成为第一种有助抗疫的口服药。

蒙特娄心脏研究所（Montreal Heart Institute）昨夜发布声明表示，这项研究的成果是「科学上重大的发现」，让秋水仙素成为「全世界第一个可以被用来治疗COVID-19非住院病患的口服药物」。

蒙特娄心脏研究所表示，研究结果显示，相较于使用安慰剂的患者，秋水仙素让染疫患者死亡或住院风险降低21%。

这项研究在加拿大、美国、欧洲与南美洲进行，受试患者达4488人。

研究的结论指出，当中经核酸检验（PCR）确诊的4159名患者在服用「秋水仙素」后，住院情况降低了25%，仰赖机器供氧的状况减少了50%，死亡情况则是下降了44%。

蒙特娄心脏研究所研究中心主任，也是这样项研究的主要调查员塔迪夫（Jean-Claude Tardif）表示，秋水仙素可有效避免患者出现一种称为「细胞激素风暴」（cytokine storms）的危险现象，并减少COVID-19相关并发症出现的机率。

细胞激素风暴是人体的免疫系统出现「防御过当」的行为，免疫系统的过度反应不仅仅会清除入侵者，同时也会造成自身的损坏，严重时可能导致患者死亡。

塔迪夫说：「我们很高兴介绍世界第一款（防疫）口服药物，这款药物的使用可对公共卫生产生显着影响，并可能预防成千上万患者发生COVID-19相关并发症的情况。」

研究试验的COVID-19患者，参与实验时皆未住院治疗，且有至少一项引发COVID-19并发症的危险因子。

蒙特娄心脏研究所表示：「针对非住院COVID-19患者的口服药物试验上，这场研究规模堪称全球最大。」

© 2021 AFP