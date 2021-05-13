登山季首传死亡山难 2外国登山客命丧圣母峰

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（法新社加德满都13日电） 尼泊尔探险活动主办单位今天表示，来自美国和瑞士的2名登山客在圣母峰（Mount Everest）山区丧生，为今年登山季首传死亡山难。

向导服务公司「七峰跋涉」（Seven Summits Treks）的明玛雪巴（Mingma Sherpa）告诉法新社：「2名登山客昨天丧命。」

每年平均约5名登山客在攀登这座世界第一高峰途中丧命。而近年来，圣母峰登山客人数大增，攻顶之路大塞车，导致死亡山难频传。

七峰跋涉的昌达瓦雪巴（Chhang Dawa Sherpa）表示，40岁的瑞士登山客瓦莱奇（Abdul Waraich）登顶后，体力耗竭，在山顶附近断气。

昌达瓦雪巴在IG发文表示：「我们加派2名向导带着氧气和粮食，很不幸，仍没办法救活他。」

55岁美国登山客刘卜伟（Puwei Liu，音译）则在抵达「希拉瑞之阶」（Hillary Step）后，出现雪盲症和体力耗尽，经协助下撤。

昌达瓦雪巴说，刘卜伟在回到第4营地后，猝然过世。

2019年，11名登山客发生山难死亡，其中4人丧命被归咎于登顶路上过度壅塞。其中一天有354人排队，分别从尼泊尔的圣母峰南侧路线和西藏的北侧路线，等着攻顶。

为了舒缓攻顶之路塞车情况，尼泊尔观光当局对登山季攻顶人数祭出限制。

去年爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，导致尼泊尔对境内多座高峰下达封山令，损失数百万美元收益，使当地观光业遭受重创。

今年尼泊尔当局为了让外国探险登山客回流，已放宽隔离规定，并已发出408张登山证，数量创新高，改写2019年的381张纪录。

© 2021 AFP