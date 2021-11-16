登门格杀宠物犬 大陆江西防疫过当惹众怒

（法新社北京16日电） 中国江西省发生一宗屋主已被带至他处防疫隔离、卫生人员进入住家后用铁橇打死屋主宠物犬的事件，相关影片在网路引发众怒，痛批地方当局执行清灵防疫政策走火入魔。

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中国江西上饶市信州区，在11月8日一处社区因为发现确诊病例，全社区被划定为「中风险区域」，实施严格限制出入的封闭管理，后来住户陆续接到通知，必须另外迁到旅馆集中隔离，且不得携带宠物。

其中一名屋主被带去旅馆后，隔天穿着防护服的卫生人员进入社区公寓消毒。但屋主在旅馆透过远端录像，看到一名卫生人员拿铁橇殴打她的宠物柯基犬头部。

屋主傅小姐指称，被殴打的柯基犬在家中逃窜、躲到摄影机无法拍摄的地方，随后防疫人员也「像在寻找什么一样」四处走动，后来只听见微小惨叫声，数分钟后，对方手拿黄色塑胶袋说「处理完了，要把东西带走」。

傅小姐接受上海电视访问时说：「就算觉得狗狗可能确诊或带有病毒，至少也应该先为狗筛检。」

相关画面上周被传到网路后，引发对地方当局执行防疫却虐杀动物的公愤。网路上有关「江西上饶」、「宠物狗扑杀」、「隔离宠物狗疑似被扑杀」的字词成为热搜关键字，舆论的怒火纷纷烧向负责办理的防疫人员和地方政府。

舆论的压力越来越大，但信州区防疫中心发布的一份官方说法，称「现场工作人员在未与该网民进行充分沟通的情况下，将宠物狗进行了『无害化处置』」反让事件火上加油，最后地方政府表示涉及争议的卫生人员已遭惩处、接受再教育并被撤职。

© 2021 AFP