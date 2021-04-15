白人女警称误击致20岁非裔男丧命 遭控过失杀人

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（法新社明尼阿波利斯14日电） 美国女警波特（Kim Potter）日前在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）郊区开枪击毙20岁非裔青年莱特（Daunte Wright），今天以涉嫌过失杀人被捕。

明尼阿波利斯的白人前警官萧文（Derek Chauvin）被控杀害非裔男子佛洛伊德（George Floyd）一案正在当地审理，这座中西部城市的种族紧张关系已经相当高涨。佛洛伊德之死触动全国对种族不公的省思。

莱特丧命后，从警资历26年的波特和当地警察局长甘农（Tim Gannon）双双辞职。波特的二级过失杀人罪罪名若成立，最高面临10年徒刑。

据当地媒体消息，波特被羁押在邻近城市圣保罗（St. Paul）的明尼苏达州刑事侦查局（Minnesota Bureau of Criminal Apprehension），预计明天出席审前听证会。

莱特家族的律师克鲁普（Ben Crump）在波特被捕后表示：「我们感激地区检察官替莱特寻求正义，但没有任何判决能让莱特家族的挚爱回到身边。」

「这并非意外。这是故意、蓄意非法使用武力。我们会继续替莱特、他的家人和所有被边缘化的有色人种争取正义。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP