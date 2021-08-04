白俄东奥女将获波兰庇护 离开东京飞往奥地利

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（法新社东京4日电） 在日本参加奥运的白俄罗斯选手齐玛诺斯卡雅今天离开东京前往奥地利，为她在波兰大使馆寻求庇护的外交事件增添另一个戏剧性转折。

24岁的齐玛诺斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）原定参加2日的东京奥运女子200公尺短跑预赛，但1日遭代表队强制带到东京羽田机场，要她先行返国，她拒绝登机，对外求助后获波兰核发人道签证。

机场官员告诉记者，齐玛诺斯卡雅原定登上直飞波兰首都华沙的班机，但在最后一刻改搭奥地利航空（Austrian Airlines）航班前往奥地利，预计下午4时05 分降落维也纳。一名与她有联系的白俄人士说，基于安全隐忧，外交人员更改了她的航班。

齐玛诺斯卡雅戴着口罩和墨镜，身穿蓝色牛仔裤和蓝色上衣，在警方护送下乘坐厢型车抵达成田机场。她并未回应守候在场的数十名记者提问，而是在几名工作人员的陪同下进入机场VIP休息区。

国际奥林匹克委员会（IOC）昨天表示，已对这起事件启动正式调查，预计将收到来自白俄罗斯代表队的报告。

齐玛诺斯卡雅日前表示，因为她在社群网站抒发不满，被认为是批评政府，代表队就要把她强制送回国。她当时告诉路透社：「我将不会返回白俄罗斯。」

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）昨天表示，他已和「勇敢」的齐玛诺斯卡雅交谈过，还说她「目前很安全且得到良好照顾」。

莫拉维茨奇在脸书写道：「我向她保证，她可以信赖波兰的支持和团结。她将在未来几天飞往华沙，她在那里将能毫无阻碍地成长茁壮，如果她愿意，也能获得进一步协助。」

© 2021 AFP