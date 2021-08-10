白俄东奥选手逃至波兰 吁同胞反强人政权

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（法新社华沙9日电） 白俄罗斯运动员齐玛诺斯卡雅在东京奥运期间声称因批评教练而被逼回国，求援后获波兰庇护。这桩宛如冷战时期「叛逃」事件万众瞩目，她今天呼吁同胞效法，挺身反对白俄政权。

白俄强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）去年声称赢得8月9日总统大选，在争议和大规模群众示威声浪中就职。

在大选满一年的今天，24岁女子短跑选手齐玛诺斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）表示，白俄「对自己的公民来说，不再是个安全的国家」。

她在亲反对派的「白俄运动团结基金会」（BSSF）华沙办公室接受法新社访问时说：「人们害怕参加任何抗议活动，因为他们怕挨揍，怕入狱。」

「我希望我的国家自由，希望每个公民都有言论自由的权利，每个人都能正常生活，不再害怕。」

齐玛诺斯卡雅在访问中显得沉着但紧绷。她说，希望有一天能回到白俄家人身边，前提是国家变得「安全且自由」。

被问到这是否意味着鲁卡申柯不再掌权时，她回答：「或许没有他才能自由。」

齐玛诺斯卡雅在东奥期间与教练争执，她本月1日指称教练试图逼她返回白俄。她向日本警方求援，继而获得波兰的人道签证，在波兰驻东京大使馆过夜后，在外交保护下飞往波兰首都华沙。

齐玛诺斯卡雅曾说，促使她向日警求援的原因是她祖母从白俄打来的一通电话，「她打电话给我说，我不该回白俄，我应该尽全力避免回去」。齐玛诺斯卡雅表示，她担心返国后会被送进「精神病院或监狱」。

鲁卡申柯今天在记者会上批评齐玛诺斯卡雅被波兰「控制」。她反击说，这「绝非事实」，她的行动均非预谋，而且「我是到最后一刻才自己向外求援」。

齐玛诺斯卡雅认为，还有其他陷于相同处境的人，她呼吁这些人「鼓足勇气」离开白俄。

根据白俄运动团结基金会说法，有7名运动员以政治犯名义被关在白俄监狱，还有36名专业运动员和教练因观点不同就被踢出国家队。

齐玛诺斯卡雅正在网上拍卖她于2019年欧洲运动会获得的银牌，为白俄运动团结基金会募款，帮助其他运动员。截至格林威治时间今天下午2时，竞价已达2万美元（约新台币56万元）。

至于她的运动生涯，齐玛诺斯卡雅说，目前一切未定，但波兰政府正给予协助，希望能获准加入国家队。

「我在考虑下届奥运会。我很想参加。」

© 2021 AFP