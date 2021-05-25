白俄反对派吁 欧美升高对执政当局施压

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（法新社莫斯科25日电） 白俄罗斯当局谎称飞机上有炸弹，迫使爱尔兰瑞恩航空班机转降首都明斯克并逮捕异议记者，流亡的白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅今天呼吁美国与七大工业国集团升高施压。

季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）在推特发文说，她与白宫国安顾问苏利文（Jake Sullivan）通电话，呼吁「美国藉由制裁施压并孤立（白俄罗斯）执政当局」，也要求邀请反对派出席下个月在英国卡比斯贝（Carbis Bay）召开的七大工业国集团（G7）高峰会。

白俄强人总统鲁卡申柯（Aleksander Lukashenko）政府派出战斗机，强迫瑞恩航空（Ryanair）一架从希腊雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）的客机转降明斯克（Minsk），以抓捕26岁的反对派记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）和其女友萨佩加（Sofia Sapega），引发国际挞伐。

西方国家领袖指控白俄迫飞机转降之举形同劫持欧洲客机；明斯克当局则称他们是在因应炸弹威胁，以确保飞行安全。

目前英国已指示航班避免飞越白俄空域；乌克兰宣布要中止两国间的直飞航班，并避开白俄领空；而北欧航空（SAS）、德国汉莎航空（Lufthansa）和总部位于拉脱维亚的波罗的海航空（Air Baltic）也表示将避免进入白俄领空。

此外，柏林、伦敦和布鲁塞尔已召见白俄大使，升高对鲁卡申柯施压。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2021 AFP