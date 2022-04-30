白俄反对派领袖访华府 寻求科技协助

（法新社华盛顿30日电） 白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅29日表示，美国正在考虑加强对其阵营在科技方面的援助，以对抗白国强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）。

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流亡立陶宛的季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya），前往华盛顿参加美国前国务卿欧布莱特（Madeleine Albright）的追悼会。期间，她与现任国务卿布林肯和其他高级官员及国会议员会晤。

季哈诺夫斯卡娅于29日告诉国务院记者协会，美方向她保证将全力支持白俄罗斯的民主运动。她说：「我们也谈到为白俄罗斯记者和活动人士提供设备和技术。」她说，他们还讨论防堵白俄罗斯政权虚假讯息的方法，例如那些胁迫认罪的报导。

季哈诺夫斯卡娅的幕僚维亚科卡（Franak Viacorka）表示，白俄罗斯民主势力也和美国科技公司对话，寻求终结白俄罗斯被纳入审查严格的「俄罗斯媒体生态系统」。

季哈诺夫斯卡娅于2020年参加白俄罗斯总统选举，她和西方观察人皆认为她击败现任的鲁卡申柯。她表示，这次访美她与美国官员分享了鲁卡申柯支持俄罗斯总统蒲亭对乌克兰发动战争的证据，以及那些帮助白俄罗斯政权规避西方制裁的公司和国家名单。

她说：「我们谈到如何使制裁更有效，如何防堵漏洞、冻结鲁卡申柯的资产以及阻止国际货币基金组织（IMF）借钱给他。」

季哈诺夫斯卡娅对某些白俄罗斯人反对利用他们的领土对抗乌克兰表示欢迎，宣称有大约80条用于运送俄罗斯设备的铁路遭到破坏。

© 2022 AFP