白俄反对派领袖访美 吁进一步制裁国营企业

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（法新社华盛顿20日电） 流亡在外的白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅今天说，她要求美国对一些企业采取更严厉的制裁，希望能迫使它们脱离强人鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）的掌控。

季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）访问华府，美国总统拜登的政府矢言，将加强对亲俄罗斯的白俄总统鲁卡申柯施压。

季哈诺夫斯卡娅说，她昨天与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）会面时，呈交了她希望美国能进一步制裁的企业名单。

季哈诺夫斯卡娅在美国国务院记者协会（State Department Correspondents' Association）的圆桌会议上说：「我们知道只有白俄罗斯人能让国家展开民主改革，但我们希望美国能积极行动，而非只是象徵性地参与。」

季哈诺夫斯卡娅说，她希望白俄的钾肥、石油、木材与钢铁业国营公司受到进一步制裁。

白俄罗斯人将被迫「了解，鲁卡申柯时代已经结束了，他们必须选择加入新的、透明的国家」。

季哈诺夫斯卡娅今天也与拜登的国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）和国会议员会面。

会谈后，白宫表示：「美国将与伙伴和盟友联手，持续对鲁卡申柯政权的行为究责，包括透过祭出制裁等方式。」

© 2021 AFP