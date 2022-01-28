白俄强人总统：若盟友俄国遭攻击将出兵

（法新社莫斯科28日电） 白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）今天表示，如果白俄的重要盟友俄罗斯遭攻击，白俄将会出兵作战，且承诺在爆发冲突时，会让成千上万俄军驻扎在当地。

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俄国和西方国家之间因为乌克兰问题，紧张情势升温，各界担心俄国正准备入侵前苏联国家乌克兰。

鲁卡申柯向全国发表电视谈话时，一开始就表示，如果白俄罗斯遭攻击，将会出兵作战。

他说：「白俄罗斯可能会参战的第2个例子是，如果我们的盟友俄罗斯被直接攻击。」

鲁卡申柯又说：「我们将会挺身捍卫我们的土地，我们的国土。」

然而他也说：「这场战争将不会有赢家…一切都将会失去。」

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今天表示，莫斯科不希望开战，但不容许自身利益遭忽视。

俄罗斯近几周在乌克兰边界集结数万名部队，引发入侵乌克兰的担忧。

俄罗斯否认有任何入侵计画，但上个月向西方国家提出广泛安全要求，包括绝不允许乌克兰加入北大西洋公约组织（NATO）军事联盟。

美国拒绝这个关键要求，同时向莫斯科提供一条「严肃外交途径」。

© 2022 AFP