白俄流亡人士乌克兰遇害 强人鲁卡申科否认涉入

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（法新社莫斯科9日电） 流亡海外的白俄罗斯维权人士斯秀夫在乌克兰遇害，白俄强人领袖鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）今天否认该国安全特勤人员和这起事件有关。

鲁卡申柯在明斯克举行的记者会上表示：「对我们来说，他是个无名小卒。」他还说，斯秀夫（Vitali Shishov）上周在基辅遇害，导致白俄和乌克兰之间的关系紧张。

基辅当局已经展开调查，鲁卡申科的批评者指控他的政府杀害26岁的斯秀夫。斯秀夫协助白俄同胞逃离迫害。

鲁卡申科表示：「什么样的疯子会去吊死他？」他还说，他有够多的人要对付，用不着对付斯秀夫。

他并指控乌克兰的国安单位在背后支持斯秀夫，并要求基辅当局「把事实摊开在台面上」。

鲁卡申科说：「告诉我们这位白俄公民发生了什么事。」

斯秀夫是「乌克兰白俄罗斯之家」（Belarusian House in Ukraine）的会长，这是一个协助白俄罗斯人逃离该国压迫的非政府组织。

鲁卡申科也否认白俄罗斯试图强逼东奥选手齐玛诺斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）回国，并指控她受到寻求庇护国家波兰的控制。

「若不是她受到在波兰的伙伴控制，她不会这么做。」

© 2021 AFP