白俄维权人士失踪 陈尸基辅公园

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（法新社基辅3日电） 乌克兰警方今天表示，昨天慢跑后下落不明的白俄罗斯维权人士今天被发现吊挂在公园内树上，目前已朝凶杀案方向侦办。维权组织怀疑案件与恶名昭彰的白俄罗斯集权政府有关。

乌克兰首都基辅（Kiev）警方今天表示，在公园内树上发现吊挂着先前下落不明的白俄罗斯维权人士斯秀夫（Vitali Shishov），并且指出已经朝凶杀案方向展开侦办。

警方在声明中表示：「昨天于基辅失踪的白俄罗斯公民斯秀夫，今天被发现陈尸吊挂在离他居所不远的一基辅公园内。」警方说已经展开凶杀案调查，且将追踪所有线索，包括「凶杀乔装成轻生」的可能性。

斯秀夫为「乌克兰白俄罗斯之家」（Belarusian House in Ukraine）的会长，这是一个协助白俄罗斯人逃离该国压迫的非政府组织。

该组织稍早在Telegram平台上表示，会长斯秀夫昨天早上出门在基辅慢跑后没有回家，手机也无法联系上。

白俄罗斯人权组织春天（Vyasna）在Telegram上写道，据斯秀夫朋友表示，他最近在慢跑时都遭到「陌生人」尾随。

自去年争议大选爆发大型抗议活动，总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）政权开始严厉打击任何型态的异议行动后，许多白俄罗斯人都逃往邻近的乌克兰、波兰和立陶宛。从1994年起，鲁卡申柯就用铁腕统治了这个前苏维埃共和国。

于此同时，白俄罗斯女子田径选手齐玛诺斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）表示，她被迫退出东京奥运，并因在社群媒体上批评田径协会而被威胁强制送回国。

这位短跑选手昨天获得波兰核发的人道签证，表示害怕若她回国将面临牢狱之灾，因为当局已锁定总统的反对者、维权人士和记者。

她的丈夫泽丹尼维奇（Arseny Zdanevich）向法新社表示，他已从白俄罗斯逃往乌克兰，并希望能在不久后与妻子会合。

鲁卡申柯和他的儿子维克托．鲁卡申柯（Viktor Lukashenko）因盯上政治立场不同的运动员，而被禁止出席奥运活动。

5月间，鲁卡申柯更派遣战机拦截从希腊飞往立陶宛的瑞恩航空（Ryanair）航班，以逮捕一名机上的异议人士。

© 2021 AFP